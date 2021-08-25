Trabzonspor kafilesi İtalya'ya gitti
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Trabzonspor kafilesi İtalya'ya gitti

Trabzonspor kafilesi İtalya'ya gitti
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Roma ile yapacağı karşılaşma için İtalya'ya gitti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Roma ile yapacağı karşılaşma için İtalya'ya gitti.

Özel uçakla Roma'ya giden bordo-mavili kafilede, sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ile yeni transfer Stefano Denswil, yer almadı.

Trabzonspor'un kafilesinde yer alan 24 futbolcu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Bruno Peres, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Anders Trondsen, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Emmanouil Siopis, Marek Hamsik, Yunus Mallı, Anastasios Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Gervinho, Djaniny Semedo, Fode Koita, Andreas Cornelius."

Trabzonspor kafilesi İtalya'ya gitti
Trabzonspor kafilesi İtalya'ya gitti
Trabzonspor kafilesi İtalya'ya gitti
Trabzonspor kafilesi İtalya'ya gitti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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