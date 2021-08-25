Trabzonspor tur atlar mı, nasıl tur atlar? TS UEFA maçında Roma'yı elemek için kaç kaç yenmesi gerekiyor? Tüm ihtimaller ve olasılıklar!

Temsilcimiz Trabzonspor bu hafta Roma ile rövanş maçında karşılaşacak. Trabzonspor ilk maçı 2-1 kaybetmişti. Bu maçta ise tur atlaması için mutlaka yenmesi gerekmektedir. İzleyiciler TS'nin Roma karşısında tur atlama ihtimallerini merak etti. Sizler için kısaca maçın analizini ve Trabzonspor nasıl tur atlar olasılıklarını paylaşalım. Haberler.com özel analiz haberi sizlerle...

26 Ağustos UEFA ön eleme rövanş maçları oynanacak. 4 temsilcimizin de maçları olacak. En merak edilen konulardan birisi de Trabzonspor turu geçer mi nasıl tur atlar sorusu oldu. Peki, Trabzonspor nasıl tur atlar? TS UEFA maçında Roma'yı elemek için maç sonucu kaç kaç bitmesi gerekiyor? Tüm ihtimaller ve olasılıklar! TS tur atlar mı? Roma'yı elemesi için maçı kaç kaç kazanması gerekiyor. Beraberlikle tur atlanır mı? En az kaç farkla maçı kazanması gerekli? Şimdi tüm olasılıkları birlikte inceleyelim...

TRABZONSPOR UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma - Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme rövanş maçı yarın yani 26 Ağustos Perşembe saat 20:00 'da başlayacaktır. Temsilcimize başarılar diliyoruz.

TS İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trabzonspor ilk maçını 2-1 kaybetmişti. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TRABZONSPOR TURU NASIL GEÇER? (TÜM İHTİMALLER VE OLASILIKLAR)

Haberler.com 'a özel matematiksel analiz yazımıza hoş geldiniz. Bu yazıda TS'nin tur atlama ihtimallerini kısaca paylaşacağız.

Öncelikle şunu belirtmiş olalım. Deplasman golü kuralı kaldırıldı. Bu bakımdan tur atlama için deplasman golü hesabı yapmamıza gerek kalmayacak. İlk maç 2-1 Roma'nın galibiyeti ile bitmişti. Yani TS 2-1 yenilmişti. Şimdi bu sonuca göre Trabzonspor'un tur atlama ihtimallerine bakalım:

1. Durum :Trabzonspor eğer yenilirse maalesef elenmiş olacak.

2. Durum : Aynı şekilde temsilcimiz berabere kalırsa yine elenmiş olur.

3. Durum : Trabzonspor eğer yenerse 2 farklı durum ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle, deplasman kuralı kaldırıldığı için Trabzonspor 1 farkla kazanırsa maç uzatmaya gider. Çünkü toplam gollerde eşitlik olmuş olur.

Trabzonspor;

1-0

2-1

3-2

4-3

5-4

6-5

vb. gibi 1 farklı skorlarla Roma'yı yenerse maç uzatmalara gider. Çünkü deplasman golü, rövanş golü kuralı kaldırıldı. Yani toplam atılan gollere bakılacak. Deplasman vs. önemi kalmadı.

Diğer durum ise Trabzonspor'un farklı galibiyet almasıdır.

Trabzonspor;

2-0

3-1

3-0

4-1

5-2

6-3

vb. gibi 2,3,4 ve daha fazla farkla rakibini yenerse bu durumda Trabzonspor kesinlikle tur atlamış olur. Yani eğer 1 farkla Roma'yı yenerse maç uzatmalara gider. Ama 2 ve daha fazla fark ile maçı yenerse TS tur atlayan taraf olur.