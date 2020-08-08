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Trabzonspor, Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, Rosenborg forması giyen Norveçli futbolcu Anders Trondsen'i 950 bin Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
08.08.2020 23:29 | Son Güncelleme: 08.08.2020 23:42

Trabzonspor Kulübü, Rosenborg forması giyen Norveçli futbolcu Anders Trondsen'i 950 bin Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüp, futbolcuyla 4 senelik sözleşme imzalarken, ilk sezon için 800 bin, 2'nci sezon için 850 bin, 3'üncü sezon için 900 bin ve 4'üncü sezon için ise 950 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

Ayrıca Trabzonspor, 950 bin Euro'luk bonservis bedelini Norveç ekibine 3 taksit halinde ödeyeceğini de ekledi.Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Rosenborg Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 950.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca, Rosenborg Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın yüzde 10'u ödenecektir.Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;2020/21 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret,2021/22 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,2022/23 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."


Kaynak: DHA

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