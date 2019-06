Trabzonspor transferde nokta atışı yapacak (1)

HİLMİ SEVER - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadrolarına 3 genç oyuncu ve doğrudan takıma katkı sağlayacak 4-5 nokta transfer yapacaklarını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"İhtiyacımız olan mevkiler var, o mevkilere doğrudan katkı yapacak oyuncularla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca uzun zamandır takip ettiğimiz ve kadromuza dahil etmek istediğimiz genç oyuncular vardı. Bunlar 6-7 genç oyuncuydu, şu ana kadar 4'ünü kadromuza katarak transferlerini gerçekleştirdik. 2-3 hafta içerisinde 2 ya da 3 genç oyuncu daha ve kadroya direkt katkıda bulunabilecek 4-5 nokta transfer gerçekleştireceğiz. İnşallah hazırlık kampı başlangıcında tüm oyuncularımızı kadroya katarak, transfer sezonunu kapatmış olacağız. Tabii ki hazırlık kampı devam ederken ihtiyaç olduğu ve bütçemiz de el verdiği takdirde belki 1 oyuncu daha transfer edebiliriz. Stoper, orta saha ve forvet. Öncelikli 4'lü. İleride ihtiyaç duyulursa ki ben genç oyuncularımızın o açığı kapatacağına inanıyorum açık olarak bir oyuncu transfer edebiliriz ama açık konusu şimdilik açık. "

Ağaoğlu, "Genç oyuncular Halil Dervişoğlu ve Ahmet Cambaz'ı da transfer edeceğiniz yönündeki haberler doğru mu?" sorusuna ise, "Prensip olarak isim vermiyoruz, isim verdiğimiz zaman olay farklı noktalara gidiyor. Transfer gerçekleştiği, KAP bildirisini yaptığımız zaman tüm kamuoyuna açıklanmış olacak." yanıtını verdi.

Ağaoğlu'ndan Altınordu Kulübünün tepkisine yanıt

"Genç oyuncularla alakalı Trabzonspor Kulübünün politikası ülke kamuoyunun malumu. Bir taraftan sportif anlamda zirve mücadelesi devam ederken diğer taraftan zirve mücadelesinin sürdürülebilir olabilmesi için altyapıya ve gençlere yatırım olmazsa olmaz." sözlerini kullanan Trabzonspor Kulübü Başkanı şöyle konuştu:

"Gençlere şans ve sorumluluk verdiğiniz zaman neler başarabileceklerini bu sene tüm ülkeye açık ve net bir şekilde gösterdik. Karşılığını da aldık. Oyuncularımız Trabzonspor adına beklentileri karşılayabilecek hatta kulübün ekonomisini kurtarabilecek yatırımlar ve oyuncular olarak ülke gündeminde yer aldılar. Ayrıca gençlerin verdiği mücadele tüm ülkede beğeni ve sempatiyle karşılandı. 17 yaşındaki kalecimiz Arda, Türk Telekom Arena'da 52 bin seyirci önüne çıktı. O maçta belki 3 puan kaybettik ama tüm Türkiye neredeyse 3 ay 17 yaşındaki bir kaleciyi konuştu. Oyuncularımız, Trabzonspor'un ülke futbolunda düşüş gösteren sempatisinin irtifa kazanmasına sebep oldu. Atakan, Salih, Yusuf Sarı ve Fıratcan ve aynı şekilde 3 tane daha uzun zamandır izlediğimiz genç oyuncular var. İnşallah onların da transferini gerçekleştirdiğimiz zaman işin o tarafını kapatmış olacağız. Bu oyuncuları almak da o kadar kolay değil. İnsanlar sakın şöyle düşünmesinler, genç oyuncuya Trabzonspor teklif yapıyor, onlar da atlıyor geliyor. Yok öyle bir şey bugün 4 oyuncuya da sorarsanız verecekleri cevap şu, 'Gençlere yatırım yapan, şans tanıyan, A kadrosunda yer verebilecek cesareti gösterebilen bir takımda futbol oynayabileceğimize, kendimizi gösterebileceğimize ve bu takdirde o formayı sırtımıza geçirebileceğimize inandığımız için Trabzonspor'a geliyoruz' diyorlar. Bu da şu an ülkedeki Trabzonspor gerçeği. Yetenekli, çok çalışan, dürüst ve ahlaklı her genç sporcuya Trabzonspor Kulübünün kapısı açık. Ailelerin de Trabzonspor'a bakış açısı bu. Bu 4 oyuncu Türkiye'de kendilerini gösterebilecekleri en doğru kulübü tercih etti."

Ahmet Ağaoğlu, Altınordu altyapısından kadrolarına kattıkları Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz transferlerini "Etik dışı" olarak nitelendiren İzmir ekibinin tepkisiye ilgili olarak ise, "Onunla alakalı fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü yapılan transfer yönetmeliklere, kurallara ve hukuka uygun. İşin etik boyutu konuşulacak olursa, etik boyutuyla ilgili benim de söyleyebileceğim pek çok şey vardır. Onun için işin o tarafına hiç girmeyelim. Eğer elinizde bu ve benzeri futbolcular varsa bununla alakalı olarak sorumluluklarınız da vardır. Futbolculara sadece size gelir sağlayan, sadece size gelir getiren varlıklar gözüyle bakarsanız, hayatınızda yapabileceğiniz en büyük yanlışı yapmış olursunuz. Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu'nda yaptığımız birkaç söz var, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e sadece milyon avroluk oyuncular gözüyle baktığımız zaman hayatımızın hatasını yapmış oluruz. Her şey para değil ve parayı düşünerek oyuncular üzerinden bir takım tasarruflarda bulunmak bir spor yöneticisinin yapacağı en büyük yanlışlardan birisidir." sözlerini kullandı.

"Rodallega'nın yerine düşündüğümüz alternatif futbolcu da hazır"

Trabzonspor Kulübü Başkanı, sözleşmesi sona eren ve henüz anlaşma sağlayamadıkların Kolombiyalı golcü Rodallega'nın durumuyla ilgili olarak ise, "Hukuki olarak sözleşmesi sona erdi. Kendisine bir teklif yaptık ve çok iyi bir teklif yaptığımızı düşünüyorum. Kendisinin farklı beklentileri vardı ama öyle tahmin ediyorum ki Rodallega da önümüzdeki hafta içerisinde nihai kararını verecek. Kararı eğer olumlu olursa zaten bir sıkıntı yok. Olumsuz olduğu takdirde Rodallega'nın yerine düşündüğümüz alternatif futbolcu da hazır. Alternatif futbolcuyu şimdilik Rodallega'nın kararına kadar beklemede tutuyoruz." açıklamasında bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, "Rodallega ile yeniden anlaşamamanızın sebepleri neler?" sorusunu ise "Ülkesinde oynama beklentisi vardı ama ülkesinde bizim kendisine teklif ettiğimiz rakamı göremedi. Türkiye'den de bir iki kulübün ilgisi vardı. Bunlardan birinin kulüp başkanı bana net olarak ilgilenmediklerini, düşünmediklerini söyledi. Diğer kulübün ilgisi devam ediyor. Ancak finansal açıdan baktığımız zaman zaten kulüplerin artık ayaklarını yorgana göre uzatmalarının zamanı geldi, 20 dakika da geçiyor. Açıkçası Hugo'ya teklif ettiğimiz rakamı dahil şu anda karşılayabilecek bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Finansal tablolara baktığım zaman bunu söylüyorum. Ama finansal tabloyu bozmak uğruna ya da aşırı borçlanmayı göz önüne almak gibi bir düşünce içine girdiklerinde iş farklı bir boyuta gidiyor. Mevcut duruma baktığınız zaman ortada fazla bir sorun gözükmüyor." şeklinde yanıtladı.

"Kurdaki dalgalanma olmasaydı 80-90 milyon lira karla 2019'u kapatmış olacaktık"

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında iyi bir performans gösteren takımı bozmadan, üstüne takviye yapmak istediklerinin altını çizen Ağaoğlu, "4-5 yıllık planımızda kulübün ekonomik ve sportif geleceği açısından taviz vermeden yolumuza devam etmek var. Genç oyuncuların transferi bu programımızın önemli bir parçası. Başarının sürdürülebilir olabilmesi için elinizdeki mevcut kadrodan oyuncular gönderdiğiniz zaman oyuncuların arkasının doldurulması lazım. Dünyanın parasını verirsiniz, kulübü borç batağının içine sokarsınız, belki belirli bir anlamda sportif açıdan başarılı olabilirsiniz ama yarın yine o başarının devam etmesi için yine 5-10 milyon avrolar vererek tutup tutmayacağı belli olmayan oyuncu transferleriye yolunuza devam etme yanlışının içine düşersiniz. Ekonomik olarak batmaya devam edersiniz." ifadelerini kullandı.

"Üç aşağı beş yukarı gelir-gider dengesini sağlamış durumdayız." sözlerine yer veren bordo-mavili kulübün başkanı, "2019 yılı itibarıyla baktığınız zaman kurdaki dalgalanma olmasaydı 80-90 milyon lira karla 2019'u kapatmış olacaktık. Kurdaki dalgalanmadan dolayı ve çok ciddi alınmış olan kredilerden dolayı faiz de ödüyor kulüp. En son rakama göre 4 milyon 700 bin avro gibi bir zarar söz konusu ama bu zarar da UEFA Finansal Fair-Play Komitesi'nin ön gördüğü üst limitin altında. Dolayısıyla o anlamda şu an itibarıyla kulübümüz bir sıkıntı yaşamıyor." şeklinde konuştu.

"En geç önümüzdeki hafta sonuna kadar bekleyeceğiz"

Ahmet Ağaoğlu, UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri nedeniyle muhtemel bir Avrupa kupalarından men cezası ihtimaliyle ilgili olarak ise şu sözleri kullandı:

"Onun için ne söylersek sadece duygu, düşünce ya da beklentimizi ifade etmiş oluruz. En geç önümüzdeki hafta sonuna kadar bekleyeceğiz. UEFA Disiplin Komitesi'nin vereceği karara bakacağız. Eğer oradan beklediğimiz sonuç çıkmazsa ondan sonra zaten CAS yolu açık. Şartları, imkanları sonuna kadar zorlayacağız.

