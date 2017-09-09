Trabzonspor, Transfer Döneminde 7 Oyuncu Kadrosuna Kattı
Trabzonspor, dün sona eren yaz transfer döneminde 3 yerli, 4 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı, 2’si kiralık olmaz üzere 9 oyuncu ile de yollarını ayırdı.
Trabzonspor, dün sona eren yaz transfer döneminde 3 yerli, 4 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı, 2'si kiralık olmaz üzere 9 oyuncu ile de yollarını ayırdı.
Bordo-mavili ekip, dün sona eren 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nde 7 oyuncuyu renklerine bağladı. İlk olarak Celta Vigo'dan kiraladığı Bongonda'yı kadrosuna katan Trabzonspor, daha sonra Eskişehirspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi'yi renklerine bağladı.. Milan'dan Kucka ve Sosa'yı transfer eden Karadeniz ekibi, Marsilya'dan Hubocan'ı kiralayarak savunma bölgesini güçlendirdi. Eski oyuncuları Burak Yılmaz'ı Çin'in Bejing Guoan takımdan transfer eden Trabzonspor, serbest olan eski oyuncusu Volkan Şen'i de kadrosuna dahil etti.
9 oyuncu takımdan ayrıldı
Trabzonspor, gelenler kadar oyuncu da gönderdi. Bordo-mavililer iki oyuncusu kiralık olmak üzere 9 oyuncuyu gönderdi. Ibanez'i Kardemir Karabükspor ve Aytaç Kara'yı Malatyaspor'a kiralayan bordo-mavililer Aykut Demir, Sefa Yılmaz, Musa Nizam, Muhammet Demir, Medjani, Zeki Yavru, Yusuf Erdoğan ile yollarını ayırdı. - TRABZON