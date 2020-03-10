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Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Trabzonspor, TFF'ye başvurmuştu! İşte IFAB'ın kuralı...

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olmuştu.

10.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:57
Trabzonspor, TFF'ye başvurmuştu! İşte IFAB'ın kuralı...

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olmuştu. Karşılaşma 1-1 sona ermiş ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrılmıştı.


Bordo-mavili takım, Türkiye Futbol Federasyonu'na bu maçla ilgili kural hatası başvurusunda bulundu.


Trabzonspor tarafından Gaziantep FK maçının tekrarlanması talebiyle TFF'ya yapılan başvuruda, karşılaşmanın sonuna 5 dakikalık kayıp süre eklendiği ancak bu sürenin oynanmadan hakem tarafından oyunun sona erdirildiği savunuldu.


Futbol Oyun Kuralları'nın 7. maddesi uyarınca ikinci devre sonuna eklenen kayıp zaman içerisinde sırasıyla, gol sonrasında gerçekleşen kutlamalar, VAR kontrol ve incelemelerine bağlı gecikmeler, sakatlanan oyuncuların değerlendirilmesi ve/veya oyun alanından çıkartılmaları, disiplin cezaları sebepleriyle kaybolan sürenin, hakem tarafından ait olduğu devreye eklenmesi gerekirken, futbol oyun kurallarına aykırı olarak eklenmediği iddia edildi.


İlgili maddede ilave sürenin, hakem tarafından arttırılabileceği fakat azaltılamayacağı kaydedilen başvuruda, şu ifadelere yer verildi:


"Süre, hakemin kanaatiyle değil, saatiyle ölçtüğü bir birimdir. Bu sebeple ölçümünde bu denli hata yapılması hakem hatası olarak değerlendirilemez, bu bir kural hatasıdır. Müsabaka süresinin eksik oynanması, müsabakanın sonucuna doğrudan etki eder. Aksi halde futbol oyun kurallarında, futbol müsabakalarının 45 dakikalık 2 eşit devreden oluşacağı yerine, müsabakaların süresinin ve hatta devre arasının hakem tarafından belirleneceği yazılabilirdi. Müsabakaların ilk veya son saniyelerinde gol kaydedilmesi ve müsabaka sonucunun değişmesi mümkündür. Bu sebeple ikinci devre sonunda oynanması gerekirken, kural hatası sebebiyle oynanmayan 3 dakikalık süre, müsabakanın sonucuna doğrudan etki eder mahiyettedir. Açıklamış olduğumuz gerekçelerle 7 Mart 2020 tarihinde Gaziantep FK-Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında kural hatası yapıldığının tespiti ile bu sebeple müsabakanın tekrarına karar verilmesini talep ederiz.


IFAB'A GÖRE UZATMA AZALTILAMAZ


Peki, Trabzonspor Kulübü'nün Gaziantep FK maçıyla ilgili yapmış olduğu kural hatası başvurusu için, IFAB Oyun Kuralları ne diyor? İşte yanıtı...


Uluslararası futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB'a göre, karşılaşmada 4. hakemin verdiği uzatma süresi, orta hakem tarafından uzatılabilir ancak azaltılamaz.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Kaynak: Hürriyet

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