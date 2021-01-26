Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçı için İstanbul'a geldi
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Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçı için İstanbul'a geldi

26.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:17

Trabzonspor, yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçı için İstanbul'a geldi.

Trabzonspor, yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçı için İstanbul'a geldi.

Trabzon Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesi, burada bazı çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafile, daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele doğru hareket etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak TFF Süper Kupa maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçı için İstanbul'a geldi
Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçı için İstanbul'a geldi
Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçı için İstanbul'a geldi
Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçı için İstanbul'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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