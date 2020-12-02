Trabzonspor tesislerinde "mescit ve şapel" yapıldı
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Trabzonspor tesislerinde "mescit ve şapel" yapıldı

02.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:06

Trabzonspor Kulübünde Müslüman ve Hristiyan oyuncuların ibadetlerini yerine getirmesi için mescit ve şapel (küçük kilise) yapıldı.

Trabzonspor Kulübünde Müslüman ve Hristiyan oyuncuların ibadetlerini yerine getirmesi için mescit ve şapel (küçük kilise) yapıldı.

Eylül 2013'te, kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde başlatılan ancak bir süre sonra yapımı duran mescit ve şapel, başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde tamamlandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki 84 metrekarelik mescit ve 26 metrekarelik şapel, 6 aylık dönemde tamamlanarak ibadete açıldı.

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Tesislerde personelin yanı sıra Türk ile yabancı oyuncuların mescit ve şapele ilgi gösterdikleri belirtildi.

Trabzonspor tesislerinde 'mescit ve şapel' yapıldı
Trabzonspor tesislerinde 'mescit ve şapel' yapıldı
Trabzonspor tesislerinde 'mescit ve şapel' yapıldı
Trabzonspor tesislerinde 'mescit ve şapel' yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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