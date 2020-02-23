Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir: Bizim Bir Hayalimiz Var!

23.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:21

Süper Lig'de 22.02.2020 tarihinde Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor maçı 2-2 tamamladı. Deplasmanda şampiyonluk yolunda çok önemli bir maça çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Cimşir maç sonunda açıklamalarda bulundu. Cimşir "Bizim bir hayalimiz var ve o bu hayal neticesinde devam ediyoruz, sonuna kadar bu yarışı sürdüreceğiz" dedi.