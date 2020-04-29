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Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'in iki kupa hedefi

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere iki kulvarda da şampiyonluğu göğüsleyeceklerine inancının fazla olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'in iki kupa hedefi
29.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:14

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere iki kulvarda da şampiyonluğu göğüsleyeceklerine inancının fazla olduğunu söyledi.

Hüseyin Çimşir, bordo-mavili kulübün Twitter hesabından paylaşılan videoda yaptığı açıklamada, Trabzonspor'da beklentilerin büyük olduğunu belirterek, "Bu beklentilerin karşılığında hele de benim gibi teknik direktörlüğe yeni başlamış kişilerde süreç biraz sıkıntılı olabiliyor. Zaman zaman zorlandığım günler oldu. Özellikle bunun üstesinden gelebilmek için motivasyonumu yukarı çıkarmak için bayağı bir uğraş verdim. Bu konuda kafam rahat bir şekilde bu süreci tamamladığımı düşünüyorum." dedi.

Her puan kaybettikleri maçtan sonra üzüldüğünü ifade eden Çimşir, şöyle devam etti:

"Özellikle Gaziantep, Başakşehir maçında kaybettiğimiz puanlar belki bizden kaynaklanmayan hakem hatalarıyla beraber gelinen bir süreç vardı. Gaziantep maçında attığımız golün verilmemesi, penaltının verilmemesi... İşte Başakşehir maçındaki pozisyonlar, penaltı verilmemesi... Sonuç itibarıyla biz sonuç üzerinden bu işi yapıyoruz. Sonuca etki eden kararlar olduğunu düşünüyorum ve bu maçlarda alınacak puanlar bize yazılsaydı, şu anki puan sıralaması çok daha farklı olabilirdi."

"Haziran başına göre plan yapıyoruz"

Çimşir, ligin nasıl başlayabileceğine ilişkin söylemlerle ilgili olarak da "Bu süreçle alakalı sadece elimizde tavsiye kararı gibi bir şey var. Haziran ayının ilk haftasında ligin başlayabileceğiyle ilgili bir söylem var. Ama olacak mı olmayacak mı, ne kadar olacak, nasıl olacak şu an için bu muamma olarak görülüyor. Biz haziran ayının ilk haftasında lig başlayacak şekilde planlamamızı yapıyoruz. Yarın farklı bir şey gelir onu bilmiyorum. Liglerin oynanmasından, bu sezonun tamamlanmasından yanayız ama tabii burada da önemli olan sağlık, insanların sağlığı." şeklinde konuştu.

Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedeflerine ilişkin de Çimşir, "İki kulvarda da şampiyonluğu göğüsleyeceğimize ilişkin inancım oldukça fazla. İkisinde de kupanın favorilerinden biriyiz. Ben geldiğimden beri aynı şeyi söylüyorum. Oyuncu grubuna inancım sonsuz. Sahada problem çözebilen oyuncu sayımızın fazla olması, bu şampiyonluğa hasret hem oyuncu grubu hem bir camia var. Hem onların enerjisi hem bizim sahadaki coşkumuz, isteğimiz, arzumuz bu süreci belirleyecek. Ben kalan 8 haftada istenen, arzulanan hedefe iki kulvarda da ulaşacağımıza inanıyorum. " ifadelerini kullandı.

Yönetim kuruluna teşekkür

Çimşir, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun ellerinden geleni yaptığına da işaret ederek, şunları söyledi:

"Başkan'a ve yönetim kuruluna bize bu ortamı sağladıkları için şahsım ve takım adına teşekkür ediyorum. Oyuncuları ekonomik anlamda bir araya getirerek huzurlu bir şekilde sahaya çıkartan en büyük faktör onlar. Pastada pay olacaksa en büyük tarafını yönetim kurulunun alması gerekiyor. İnşallah sezon sonunda alacağımız kupa ile bir nebze yüklerini hafifleterek moral vermiş oluruz. Ahmet Başkan'la oyunculuk tarafında da çalıştım, yöneticimizdi. O zaman da çok fedakardı, çok oyuncu grubu ile zaman geçirmekten mutlu olan bir kişiydi. Şu anda da öyle."

Kulübe gelen ilginç mektup

Çimşir, kulübe birçok kişiden mektuplar geldiğini paylaşarak, "Kulübe mektuplar kadrolar geliyor, 'onu niye oynattın, bunu niye oynatmadın' şeklinde. Olumlu olumsuz serzenişte olanlar var. Eleştirenler, tebrik edenler var. Başakşehir maçında 90 küsur yaşındaki bir amcadan mektup geldi. 'Visca'ya önlem al, bir tane akıllı oyuncunu ona beraber ver' diye yazmış. Böyle çok mektup geliyor. Doğru eleştiri olursa rahatsız etmez, benim neler yaptığımı, düşündüğümü saha içinde anlayıp eleştiri varsa ona saygı duyuyorum. Oyuncuya takılıp kalmamak lazım." şeklinde konuştu.

"Sörloth, Başkan tarafından söylendi"

Çimşir, Norveçli oyuncu Sörloth'un transfer döneminde kendilerine Başkan Ağaoğlu tarafından söylendiğini belirterek, "Böyle oyuncu var, bakar mısınız; nedir, ne değildir, dedi. Biz de baktık, inceledik olumlu rapor verdik. 2-3 gün transfer sürecinden sonra takıma katıldı. İnandık kulüp olarak teknik ekip olarak takımın içine kattık. O da sağ olsun bizi mahcup etmedi. O da ciddi anlamda kulübe, takıma katkı yaptı. Kişilik, karakter oyuncu olarak çok üst düzey. Onunla olmaktan, çalışmaktan son derece mutluyuz." diye konuştu.

"3-5 yıllık Trabzonspor'u oluşturacak kadro"

Kulüplerin çoğunun oyuncunun kariyerini satın aldığını belirten Çimşir, şunları kaydetti:

"Biz de maalesef kulüplerin çoğu kariyer satın alıyoruz. Oyuncuların geçmişinde yaptığı performansı baz alarak kulübe katıyoruz. Önemli olan potansiyelini satın almak. Yıldız oyuncuya karşı, yıldız olmaz değil. Kulüpler ticarethane gibi oyuncu ürününü pazarlayabilmesi için isimli oyuncuya da ihtiyaç var. 15-16 transfer oldu bu sezon, harcadığımız para, verdiğimiz bonservis maliyetleri bakıldığında aldığımız karşılığın yine de olumlu olduğunu düşünüyoruz. Bazı oyuncularda yanılmış olabiliriz, bu da olacak. Aldığımız oyuncu her istenilen katkıyı yapmayabilir. Önemli olan buradaki niyet, yanılma payımız olacak. Önümüzdeki yıl ile ilgili, 1 yıllık değil 3-5 yıllık bir Trabzonspor oluşturabilecek oyuncuları buraya katabilmek istiyoruz. Bunu Sayın Başkan ve yönetimle paylaştım. Yaşı biraz aşağı çekme, daha potansiyeli olan çıkışa ihtiyacı olan oyuncuları buraya katabilmek, araştırmamız o yönde."

Çimşir, koronavirüs sürecine ilişkin de, "Ülkemizde ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalara şifa diliyorum. En kısa sürede salgını bitirip, tekrar çocukların okula gittiği, statların dolduğu, insanların rahat özgürce sokaklarda gezebilmesi ortamına geçme arzusundayız. Ama bilmediğimiz bir virüsle karşı karşıyayız. Şu an aşısı yok. Sosyal mesafeye hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulu'nun söylediklerine dikkat edip bana bir şey olmaz demeden bir an önce kurallara uyarak bu süreyi kısaltmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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