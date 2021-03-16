Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Ortahisar Belediye Başkanı Genç'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Ortahisar Belediye Başkanı Genç'i ziyaret etti

16.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:48
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Ortahisar Belediye Başkanı Genç'i ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Avcı, ziyarette Genç ile bir süre sohbet etti.

Genç, Avcı ve Trabzonspor'a başarı dileklerini iletti.

Ziyarette Genç, Avcı'ya telkari fincan takımı, Avcı ise Genç'e kasket ve Trabzonspor forması hediye etti.

Ziyarette, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Hulusi Akar Pervin Buldan Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Aykut Kocaman Halis Özkahya Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Ortahisar Belediye Başkanı Genç'i ziyaret etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 17:49:45. #1.14#
title