Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, down sendromlu ve otizmli çocukları ziyaret etti
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Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, down sendromlu ve otizmli çocukları ziyaret etti

21.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:26

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ortahisar ilçesinde bulunan Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ortahisar ilçesinde bulunan Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Avcı ziyarette, okuldaki down sendromlu ve otizmli çocuklara Trabzonspor forması hediye etti.

Down sendromlu çocukların kendisine özel hazırladıkları hediyeleri de kabul eden Avcı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Karşılamanız ve hediyeleriniz çok güzeldi. Hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, down sendromlu ve otizmli çocukları ziyaret etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, down sendromlu ve otizmli çocukları ziyaret etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, down sendromlu ve otizmli çocukları ziyaret etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, down sendromlu ve otizmli çocukları ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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