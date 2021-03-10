Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
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Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

10.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:59
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile sohbet eden Avcı, kendisine Trabzonspor kasketi hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alper de teknik direktör Avcı'ya fincan takımı hediye etti, başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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