Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Başkan Zorluoğlu'na ziyaret
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Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Başkan Zorluoğlu'na ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Başkan Zorluoğlu'na ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Teknik Direktorü Abdullah Avcı, Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri Ömer Sağıroğlu ve Zafer Göktaş ile Medya İletişim Direktörü Can Karyağdı'yı makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Siz ve ekibiniz geldikten sonra fark oluşturdunuz. Zor bir dönemde görevi devraldınız ve şu ana kadar gayet başarılı bir süreç yaşandı. Tabi Trabzon şehri şampiyonluk dışında hiçbir sıralamayı başarı saymaz. Dolayısıyla inşallah Trabzonspor'un tekrar zirvede olduğu sezonları yaşamak istiyoruz. Takımımıza ve sizlere sonuna kadar destek veriyoruz. Her zaman yanınızdayız. Ben de spora çok yakın bir insanım. Bütün maçları kaçırmadan izlerim. Trabzonspor oynadığı futbolla keyif vermeye başladı. Trabzonspor taraftarları da iyi futbol oynandığı zaman gelip gelinmese de çok fazla reaksiyon vermiyor" dedi.

Yapımı devam eden Sporcu Performans Merkezi ile ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, "Sporcu Performans Merkezimiz için ciddi bir yatırım yapıyoruz. İç donanımının bir kısmını aldık. Belki 5-6 milyon liralık daha donanım malzemesi alacağız. Merkezimiz Trabzonspor'un çok rahat şekilde kullanabileceği, sporcuların performanslarının izlenebileceği ciddi bir destek sağlayacak. Türkiye'de sadece Ankara Eryaman'da olan bu merkezin 2'ncisini Trabzon'da inşa ediyoruz. Sadece profesyonel değil altyapıdan gelecek sporcuların izlenmesi ve takip edilmesi içinde de çok önemli bir yatırım olacak" ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon hazırlıklarına başladıklarını belirten Teknik Direktör Abdullah Avcı ise "Genel görüş olarak futbolcular altyapıdan çıksın diyoruz ama aslında bunun karşılığı altyapıya yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de şu an bu yatırımla ilgili uğraş veriyoruz. Bilgiye, AR-GE'ye, teknolojiye yatırım yapacağız ve bu topraklardan geri dönüş almaya çalışacağız. 'Orada üç tane çocuk var bir gelsinler' şeklinde olmuyor. Bu da okul ve antrenör eğitimiyle, kariyer planlaması ile bir bütün oluşturuyor. Bunu yaparsak Trabzon'da o verim, o altyapı var" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya ziyaretin anısına Sürmene bıçağı ve tespih hediye etti. Avcı ise Başkan Zorluoğlu'na imzalı Trabzonspor forması takdiminde bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - TRABZON

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Başkan Zorluoğlu'na ziyaret
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Başkan Zorluoğlu'na ziyaret
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Başkan Zorluoğlu'na ziyaret
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan Başkan Zorluoğlu'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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