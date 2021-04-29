Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın görevi bırakacağı iddiası

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Başkan Ahmet Ağaoğlu arasında bazı sorunların olduğu, bu nedenle Avcı'nın görevi bırakmayı düşündüğü iddia ediliyordu. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Ağaoğlu, "Bu takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'dır. Hocayla 3 sene anlaştık daha 2 yılı var, inşallah başarılı olur ve daha fazla sözleşme imzalarız." ifadelerini kullandı.

Bir süredir teknik direktör Abdullah Avcı ile aralarında sorun olduğu öne sürülen başkan Ağaoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

''HOCAYLA 3 SENE ANLAŞTIK''

Avcı ile uzun yıllar çalışmak istediklerini söyleyen Ağaoğlu, "Geçtiğimiz hafta içerisinde hoca üzerinden şahsıma yapılan bir takım dedikodular var. Hocayla aramızda sorun olduğuna dair. Şu kadarını söyleyeyim; takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'dır. Hocayla 3 sene anlaştık daha 2 yılı var, inşallah başarılı olur ve daha fazla sözleşme imzalarız. Trabzonspor gibi takımlarda en önemli şey istikrardır. Tüm samimiyetimle söylüyorum, biz Abdullah hocayla bu istikrarı yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZ GİDERİZ HOCA KALIR"

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yapabileceğinin en iyisini yaptığına da vurgu yapan Ağaoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Zaman zaman göze hoş gelmeyen bir futbol olabilir ama Abdullah Hoca istikrarı takım içinde sağlayarak Trabzonspor'u 4'lüğe kadar çıkardı. Bana göre yapabileceğinin en iyisini yaptı. Benim dönemimin bitmesine 8 ay var. Biz gideriz hoca kalır. Bazı insanların ince hesaplarının olması son derece doğal ama benimle yapılacak ince hesapları hoca ve kulüp üzerinden yapmasınlar. Uyarıyorum. Bu hem kulübe hem de hocaya zarar verir."