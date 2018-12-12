Trabzonspor, Teknik Direktör Tolunay Kafkas'a 1,3 Milyon Dolar Ödeyecek

Trabzonspor'da başkan İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde görevine son verilerek sözleşmesi tek taraflı fesh edilen teknik direktör Tolunay Kafkas'ın yaklaşık 5.5 yıl önce açtığı davada Yargıtay son sözü söyledi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Trabzon 1.İş Mahkemesi'nde görülen dava ile ilgili 1 milyon 260 bin dolarlık tazminatın faizi ve masraflarıyla birlikte teknik direktör Tolunay Kafkas'a ödenmesine karar verdi.

DAVA 5,5 YIL SÜRDÜ

Tecrübeli teknik adamın 29.1.2013 tarihinde imzaladığı 2016 yılı mayıs ayında sona erecek olan sözleşmeyle ilgili avukatı Ersin Hamarat tarafından bordo-mavili kulüp alehyine açtığı tazminat davasında mahkeme emsal nitelikle bir karara imza atmış oldu. 1 milyon 800 bin dolar tazminat talebiyle açılan ve yaklışık 5.5 yıl süren davada mahkemenin kısmi bir indirim yaparak davalı Trabzonspor'u tüm masraflarıyla birlikte yaklaşık 1.3 milyon dolarlık bir faturaya mahkum etmesi dikkat çekti.

TRANSFER İÇİN ÖDEME ŞART

Trabzonspor Kulübü'nün Tolunay Kafkas davasının Yargıtay tarafından kesinleşmesinden dolayı ligin devre arasında transfer yapabilmesi için bu kesinleşmiş borcu ödeme zorunluluğu bulunduğu belirtildi.

(Sporx)