Trabzonspor, Teknik Direktör Tolunay Kafkas'a 1,3 Milyon Dolar Ödeyecek
Tolunay Kafkas'ın 5,5 yıl önce Trabzonspor'da sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesiyle ilgili açtığı dava sonlandı. Yargıtay, Trabzonspor'u 1,3 milyon dolar ödemeye mahkum etti.
Trabzonspor'da başkan İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde görevine son verilerek sözleşmesi tek taraflı fesh edilen teknik direktör Tolunay Kafkas'ın yaklaşık 5.5 yıl önce açtığı davada Yargıtay son sözü söyledi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Trabzon 1.İş Mahkemesi'nde görülen dava ile ilgili 1 milyon 260 bin dolarlık tazminatın faizi ve masraflarıyla birlikte teknik direktör Tolunay Kafkas'a ödenmesine karar verdi.
DAVA 5,5 YIL SÜRDÜ
Tecrübeli teknik adamın 29.1.2013 tarihinde imzaladığı 2016 yılı mayıs ayında sona erecek olan sözleşmeyle ilgili avukatı Ersin Hamarat tarafından bordo-mavili kulüp alehyine açtığı tazminat davasında mahkeme emsal nitelikle bir karara imza atmış oldu. 1 milyon 800 bin dolar tazminat talebiyle açılan ve yaklışık 5.5 yıl süren davada mahkemenin kısmi bir indirim yaparak davalı Trabzonspor'u tüm masraflarıyla birlikte yaklaşık 1.3 milyon dolarlık bir faturaya mahkum etmesi dikkat çekti.
TRANSFER İÇİN ÖDEME ŞART
Trabzonspor Kulübü'nün Tolunay Kafkas davasının Yargıtay tarafından kesinleşmesinden dolayı ligin devre arasında transfer yapabilmesi için bu kesinleşmiş borcu ödeme zorunluluğu bulunduğu belirtildi.
(Sporx)
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Süper ligde yapılan sözleşmelerde mağdur teknik patron veya futbolcu değil yönetimdir. . İşler kötü gidince taraftarın tepkisinden hoca kovarsın, futbolcu gönderirsin elinde patlar, Hiç hesap vermezler, onurlu olan istifa eder, değilse kovulmayı bekler. onlar sözleşmelerine güvenerek senin suyunu sıkar. hop gelsin tazminatlar, mahkeme süreçleri. Trabzonspora hiçbir şey olmaz. . Güçlenerek çıkar bu süreçten. Yapacaktık transfer yapmayız. Her şerde bir hayır vardır. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ye tolunay dahada çalışma yeter bu para sanaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Afiyet olsun hocam :)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tolunay Hoca Yerden Göğe Kadar Haklı Adamın hakkı çoluk çoğunun rızkı olan para tabiki alacak Kanuni Ve Yasal Haklarını kullanmış bana göre Ona hakkı olan parayı 6 yıldır vermeyen yönetim HaksızCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kimi adam ettiysek başımıza bela oldu. Yazıklar olsun harama olsun.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır