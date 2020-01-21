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Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

21.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:56
Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, teknik direktöre 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için 250 bin lira,

2020-2021 sezonu için 3 milyon 500 bin lira ödenecektir."

Kaynak: AA
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