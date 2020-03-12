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Trabzonspor, Karaman, Spor

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde durdurulamıyor

Süper Lig'de erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 52'ye yükselten Trabzonspor, liderliği tekrar devralırken teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde lig ve kupa şampiyonluğu yolunda ilerliyor.

12.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:16
Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde durdurulamıyor

Süper Lig'de erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 52'ye yükselten Trabzonspor, liderliği tekrar devralırken teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde lig ve kupa şampiyonluğu yolunda ilerliyor.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta takımın başına getirdiği 40 yaşındaki teknik adamın 70 günlük görev süresi içerisinde ligde yenilgi yüzü görmeyerek 20 puan çıkardı.

Karadeniz ekibi, genç çalıştırıcı ile 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak şampiyonluğun da güçlü adaylarından biri oldu.

Uzun süre sonra liderlik koltuğunda

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, ligin 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek, 1 maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşme başarısı gösterdi.

Bir sonraki hafta liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran bordo-mavililer, 25. hafta sonunda erteleme maçıyla tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımda görev yapan son 10 teknik adam içinde liderlik yaşayan çalıştırıcı oldu. Son olarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2010-2011 sezonunun 29. haftasında liderlik gören bordo-mavililer, daha sonra bunu tekrarlayamadı.

Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in ardından görev yapan Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, liderlik yaşayamamıştı.

Kupada final yolunda

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı sonuçlar alıp 6 sezon sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, son 16 turunda Yukatel Denizlispor, çeyrek finalde de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kupanın dışına itti.

Bordo-mavililer, yarı finalde de sahasında ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek final yolunda avantaj elde etti.

Ünal Karaman dönemini geride bıraktı

Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk 8 haftalık bölümünde ilk yarıya göre daha fazla puan topladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ilk 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 15 puan toplayan bordo-mavililer, Çimşir ile 5 puan daha fazla elde etmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, Çimşir ile 2,5 puan ortalaması yakalarken Karaman ile aynı dönemde 1,87 de kalmıştı.

Büyük maçlarda da iyi sonuçlar

Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği Hüseyin Çimşir ile büyük maçlarda kaybetmedi.

Bordo-mavililer, Çimşir yönetiminde Fenerbahçe'yi ligde 2-1 mağlup ettikten sonra Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, kupada da Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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