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Trabzonspor, tarihi yenilmezlik serisine yakın

Süper Lig'de Pazar günü Galatasaray deplasmanında kaybetmemesi durumunda, tarihinin en uzun deplasman serilerinden birine imza atacak olan Trabzonspor, aynı zamanda bu maçta mağlup olmazsa en uzun da yenilmezlik serilerinden birine ulaşacak.

Trabzonspor, tarihi yenilmezlik serisine yakın
03.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:56

Süper Lig'de Pazar günü Galatasaray deplasmanında kaybetmemesi durumunda, tarihinin en uzun deplasman serilerinden birine imza atacak olan Trabzonspor, aynı zamanda bu maçta mağlup olmazsa en uzun da yenilmezlik serilerinden birine ulaşacak.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor için bu maç, hem şampiyonluk yolunda hem de tarihi serilere imza atma noktasında farklı anlamlar taşıyor. 1974-75 sezonundan beri Türkiye'nin en üst ligi olan şimdiki adıyla Süper Lig'de mücadele eden bordo-mavililer, 5 Temmuz Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma ile tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. 1983-84 sezonunda 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu süreçten sonra en uzun seriyi üst üste 15 maçı da kaybetmeden tamamladığı 2010-11 sezonunda yakalayan Trabzonspor, bu sezon tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine daha ulaşmaya yaklaştı.

GALATASARAY MAÇINI KAYBETMEZSE 2010-11 SEZONUNU YAKALAYACAKTarihinin en uzun yenilmezlik serisine 28 maç ile 1983-84 sezonunda ulaşan bordo-mavililer, bu tarihten sonra en fazla 1995-96 sezonunda üst üste 14 maç ve 2010-11 sezonunda ise üst üste 15 maçı yenilgisiz tamamlamıştı. Trabzonspor, Pazar günü Galatasaray deplasmanından mağlup ayrılmaması durumunda bu sezon yenilmezlik serisini 15 maça çıkaracak ve bu alanda 2010-11 sezonunu yakalayacak. Bordo-mavililer sonraki hafta evindeki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasından da yenilgisiz ayrılması durumunda bu sezon yenilmezlik serisini 16'ya çıkaracak ve 1983-84 sezonundaki 28 maçlık seri ile 1978-79 sezonundaki 25 maçlık yenilmezlik serisinin ardından tarihinin en uzun üçüncü yenilmezlik serisine ulaşacak.

Kaynak: DHA

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