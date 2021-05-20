Trabzonspor 'tarihi formaya' Eren Bülbül'ün ismini de yazdıracak.
A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan devasa formada Trabzonspor 3 isimle yer alacak.
A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan devasa formada Trabzonspor 3 isimle yer alacak.
Bordo-mavililer Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür ile birlikte şehit Eren Bülbül'ün ismini tarihi formaya yazdıracak. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı