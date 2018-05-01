Trabzonsporlu Taraftarlar, Şenol Güneş'in Takımın Başına Geçmesini İstiyor
Trabzonspor taraftarları, G.Saray yenilgisi sonrası bir grup Beşiktaşlının eleştirdiği teknik direktör Şenol Güneş'i yeniden bordo-mavili takımın başında görmek istiyor.
Trabzonspor'da mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle birçok hocanın ismi takımla anılmaya başlandı. Ancak bordo-mavili taraftarlar ağırlıklı olarak Şenol Güneş'in yeniden takımın başına geçmesini istiyor. Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyet sonrası bir grup tarafından yoğun şekilde eleştirilen Güneş'e bordo-mavili taraftarlar sahip çıktı.
"ŞENOL HOCA GELİRSE TAKIM AYAĞA KALKAR"
Taraftarlar sosyal medya üzerinden attıkları mesajlarda, "Şenol Güneş Trabzonspor'a yakışır", "Şenol hocaya sahip çıkalım, o bizim hocamız", "Camia olarak Şenol Güneş- Fatih Tekke ikilisini istiyoruz", "Trabzonspor'un Şenol Güneş'e, Şenol Güneş'in de Trabzon'a ihtiyacı var", "Şenol hoca gelirse bu takım ayağa kalkar" şeklinde yorumlarda bulundu.
-
yoruldum falan filan hepsi palavra açıkça çık mertçe söyle ben TS başına geçecem diye saygı duyarız net ol sonra bjk de sana küfretmesin yolun açık olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Senol hoca bak degisken bir tipsin ama ya trabzona yada bursaya gel birak buyuk takimlari bu islerde her zaman buyuk kucuk takim olayi var bursaspor sampiyonluk gidisini istanbul takimlarindan trabzondan sonra alan ikinci takim istanbul yer bitirir adami seyirci seyirci degil birak gelCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bu haber bence art niyetli!! Haberi okuyan birisinde oluşan algı :Şenol Güneş Beşiktaştan kovuldu şeklinde oluşuyor.. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası hocasıyla bütünleşmiş bir şekilde yoluna devam edecektir.. Son 5senede en büyük vizyonu Beşiktaşı yenmek olan Fenerbahçeye selam gönderiyorum!!!Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
-
ASGIDAN YUKARIDAN TRABZONSPOR GÖRÜLÜYOR. . . . BAZI ESKI HOCALAR VARDIR ELBETTE Bir KACTANE EMEK VERIP FORMASINI Giydigi CAMIAYA HAYIR DEMEZ/DIYEMEZ.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
BEN DE BİR FENERLİ OLARAK ŞENOL TS NİN BAŞINA GEÇSİN DİYORUM :)))))Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır