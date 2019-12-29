Trabzonspor taraftarlarından Ünal Karaman'a destek

29.12.2019 23:24 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:24

Trabzonsporlu taraftarlar, görevinden ayrıldığı iddia edilen teknik direktör Ünal Karaman'a destek verdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine gelen çok sayıda taraftar, teknik direktör Ünal Karaman lehine tezahüratlarda bulundu.

Bu arada, güvenlik görevlileri, tesislerin çevresinde ve taraftarların bulunduğu yerde önlem aldı.

Kaynak: AA