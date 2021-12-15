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Trabzonspor taraftarlarından takıma destek

Trabzonspor taraftarlarından takıma destek
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar takımlarını yalnız bırakmıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar takımlarını yalnız bırakmıyor.

Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında geçen hafta 2-1 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisi alan lider Trabzonspor'da taraftarlar desteğini sürdürüyor.

Karşılaşmanın ardından Trabzon'da takımlarına destek veren taraftarlar, maça da yoğun ilgi gösteriyor. Bordo-mavili kulüp yetkilileri, kombine kartlarla birlikte şu ana dek 25 bin biletin tükendiğini belirttiler.

Maçın oynanacağı güne 3 gün kaldığını dile getiren yetkililer, karşılaşmanın tamamen dolu statta oynanmasının beklendiğini ifade ettiler.

Sahasında yenilmedi

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda hiç mağlubiyet almadı. Karadeniz ekibi, taraftarı önünde 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Medical Park Staduymu'nda oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor'u da mağlup ederek iç saha galibiyet serisini 5'e çıkarmanın mücadelesini verecek.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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