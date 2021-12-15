Trabzonspor taraftarlarından takıma destek

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar takımlarını yalnız bırakmıyor.

Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında geçen hafta 2-1 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisi alan lider Trabzonspor'da taraftarlar desteğini sürdürüyor.

Karşılaşmanın ardından Trabzon'da takımlarına destek veren taraftarlar, maça da yoğun ilgi gösteriyor. Bordo-mavili kulüp yetkilileri, kombine kartlarla birlikte şu ana dek 25 bin biletin tükendiğini belirttiler.

Maçın oynanacağı güne 3 gün kaldığını dile getiren yetkililer, karşılaşmanın tamamen dolu statta oynanmasının beklendiğini ifade ettiler.

Sahasında yenilmedi

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda hiç mağlubiyet almadı. Karadeniz ekibi, taraftarı önünde 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Medical Park Staduymu'nda oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor'u da mağlup ederek iç saha galibiyet serisini 5'e çıkarmanın mücadelesini verecek.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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