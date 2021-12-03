Trabzonspor taraftarları, Adana Demirspor maçı için gişelere akın ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan lider Trabzonspor'da, taraftarlar tribünlerde boş yer bırakmamak için gişelere akın ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı da, bordo-mavili taraftarlara çağrıda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. 4 Aralık Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Biletlerin satışa çıktığı ilk günden itibaren gişelere akın eden taraftarlar şimdiye kadar 30 binin üzerinde bilet alırken, maç gününe kadar biletlerin tamamını satılması bekleniyor.

Avcı çağrıda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp tarafından hazırlanan videoda, 'Gelin birlikte horona duralım' sözleriyle taraftara çağrıda bulundu. Avcı, "Bizim bir oyun planımız var. Sadece takım değil, taraftar da bu planın bir parçası. Nasıl horonda aynı anda vurulur ayaklar yere? Biz de öyle birlikte savunma yapacağız. Nasıl kalkar aynı anda eller havaya. Aynı anda öyle hep birlikte hücum yapacağız. Sahaya çıkıp taraftarlarımızla birlikte oynayacağız. Maçlardan sonra hep birlikte horon oynayacağız. Her maç bu heyecanı birlikte yaşamak için durmayın, gelin hep birlikte horona duralım" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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