Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı
Haberler » Güncel » Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı - Haber

Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı

Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesinde Vodafone Park'a giriş yaptı.

22.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:50
Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı

Trabzonspor taraftarı, ile oynanacak müsabaka öncesinde 'a giriş yaptı.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka öncesinde bordo-mavili taraftarlar Vodafone Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında misafir tribün girişine gelen Trabzonspor taraftarı yapılan üst aramaları sonrası tribünlere alındı.

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler