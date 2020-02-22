Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı
Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesinde Vodafone Park'a giriş yaptı.
Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesinde Vodafone Park'a giriş yaptı.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka öncesinde bordo-mavili taraftarlar Vodafone Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında misafir tribün girişine gelen Trabzonspor taraftarı yapılan üst aramaları sonrası tribünlere alındı.
(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA)