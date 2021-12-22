Trabzonspor taraftarı ilk yarının son düellosu için gişelere koştu

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da taraftarlar maç biletleri alabilmek için gişelere koştu. Büyük mücadeleye sahne olacak maçın sabah saatlerinde satışa çıkarılan biletlerin yaklaşık yüzde 67'si 3 saat içinde satıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk yarısında aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa koşar adım giden Trabzonspor'un taraftarları, ligin 3. sırasında yer alan Medipol Başakşehir maçına büyük ilgi gösteriyor. Bordo mavili taraftarlar, ilk yarının Trabzon'da gerçekleşecek son düellosunu seyretmek için sabahın erken saatlerinde gişeler önünde kuyruk oluşturdu.

Bilet kuyruğundaki taraftarlarda Celal Ekşi de, "Takımımızı destekleyeceğiz ve bu sene şampiyon olacağız. Her maçta olduğu gibi bu maçta da takımımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu maçta da hocamız ve takımımızla beraberiz" ifadelerini kullandı.