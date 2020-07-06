Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı
- Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar sokaklarda galibiyeti coşkuyla kutladı.
06.07.2020 03:14 | Son Güncelleme: 06.07.2020 04:37
- Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı
TRABZON - Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar sokaklarda galibiyeti coşkuyla kutladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Bitiş düdüğüyle birlikte Trabzon bayram yerine döndü. Bordo-mavili taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Araçlarıyla birlikte sokaklara inen taraftarlar meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşadı.
Kaynak: İHA