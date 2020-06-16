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Trabzonspor taraftarı 23 yıl sonra gelen galibiyeti kutladı

- Trabzonspor taraftarı 23 yıl sonra gelen galibiyeti kutladı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar Trabzon sokaklarında 23 yıl sonra gelen galibiyeti coşkuyla kutladı.

16.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:51

- Trabzonspor taraftarı 23 yıl sonra gelen galibiyeti kutladı

TRABZON - Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar Trabzon sokaklarında 23 yıl sonra gelen galibiyeti coşkuyla kutladı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor, rakibini deplasmanda da 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bitiş düdüğüyle birlikte Trabzon bayram yerine döndü. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavililer Fenerbahçe deplasmanda 23 yıl sonra yenmesiyle birlikte bordo-mavili taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Araçlarıyla birlikte sokaklara inen taraftarlar meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşarken, adeta şampiyonluğun provasını yaptı.

Trabzonspor taraftarı 23 yıl sonra gelen galibiyeti kutladı

Kaynak: İHA

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