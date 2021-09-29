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Trabzonspor taraftar grupları bir araya geldi

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Trabzonspor taraftar grupları bir araya geldi

Trabzonspor taraftar grupları bir araya gelerek birlikte hareket etme kararı aldı.

TRABZON (İHA) - Trabzon spor taraftar grupları bir araya gelerek birlikte hareket etme kararı aldı. Bordo-mavililerin taraftar grupları, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzon'da oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında ise yönetimin uygun görmesi halinde yan yana takımı destekleyecek.

Trabzonspor taraftar grupları organize edilen yemekte bir araya geldi. Küskünlüklerin, kavgaların geride bırakıldığı yemekte bordo-mavili taraftarlar şampiyonluk mücadelesinde birlikte hareket etme kararı aldı. Trabzonlu spor yöneticisi Ömer Saral ve Genç Trabzonlular Derneği Başkanı Tufan Balekoğlu'nun organize ettiği toplantıda, bundan sonraki süreçte neler yapılması gerektiği noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Saral, yaptığı açıklamada, "Tüm Trabzonspor tribünleri ile bir araya gelerek küskünlükleri, kavgaları rafa kaldırdık. Bugünden itibaren bu tribünler tek yürek Bordo Mavisi'nin peşinden koşacak. Tüm gruplara teşekkür ediyorum. Trabzon'a, Trabzonspor'a birlik beraberlik yakışır" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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