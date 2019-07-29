Trabzonspor tanıttı 'keşan bezine' ilgi arttı

Trabzonspor'un Çarşıbaşı ilçesine özgü tescilli 'Keşan' motiflerinin yer aldığı yeni sezon forması için hazırladığı ve izlenme rekoru kıran tanıtım filmiyle, unutulmaya yüz tutan 'Keşan bezine' ilgi arttı. Keşan dokumacılığı yapan Fatih Saka, yörelerinde çekilen forma tanıtım filminin keşanın ilgi odağı olmasına ciddi katkı sağladığını belirterek, Keşanı hem yurt içi, hem yurt dışına pazarlıyoruz. Ürünlerimiz genelde kadınlar ve çocuklara hitap ediyor. Trabzonspor'un da tanıtımıyla keşan bezine ilgi hayli arttı. Yoğun sipariş almaya başladık dedi.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından tanıttığı yeni sezon yöreye özgü Keşan motifli formanın tanıtım videosunun ünü ülke sınırlarını aştı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, kısa sürede spor, siyaset ve iş dünyasının yanı sıra pek çok futbolseverin beğenisini topladı. Forma tanıtım videosu milyonlarca izlenme sayısına ulaşırken, yapılan tanıtımlara unutulmaya yüz tutan 'Keşan' bezi sanatını hatırlattı. Barcelona'nın ünlü stoperi Gerard Pique'nin de dikkatini çekip sosyal medya hesabından paylaştığı, kısa sürede de izlenme rekoru kıran bordo mavililerin tanıtımıyla, keşan bezine ilgi arttı. Tanımlar sayesinde bordo mavili formada satış rekoru kırılırken, yoğun ilgi gören Keşan motifli şal, bez ve pek çok ürünün de satışlarında artış olduğu gözlendi.

SİPARİŞLER YOĞUNLAŞTI

Çarşıbaşı ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde yaşayan Keşan dokumacılığı yapan Fatih Saka, ata meslekleri olan Keşan bezinin son günlerde ilgi odağı olduğunu bunda Trabzonspor'un önemli katkısı olduğunu söyledi. Geçmişte el tezgahlarının sayısının 200'ü bulduğunu ancak üretimin zorluğu nedeniyle tezgah sayısının 20'ye kadar azaldığını anlatan Saka, 15 yıldır bu işi yapıyorum. Keşan bezi üretimi ata mesleğimizdir. Bu meslek bana dedemden kaldı. Keşan bezinden çocuk elbiseleri, bandana, çanta, masa örtüsü, fular gibi ürün ve aksesuar üretiyoruz. Hem yurt içi, hem yurt dışına pazarlıyoruz. Gürcistan, Rusya, Almanya, Amerika gibi ülkeler başta olmak üzere bir çok ülkeye Keşan bezinden ürünlerimi gönderiyoruz. Ürünlerimiz genelde kadınlar ve çocuklara hitap ediyor. Çocuk elbiseleriyle birlikte fularlarımız en çok ilgi gören ürünler arasında dedi.

'BİZİ ONURLANDIRDI'

Trabzonspor'un tanıtım filmiyle keşanın ilgi gördüğü ve yoğun sipariş aldıklarını da ifade eden Saka, Bölgemizin gözbebeği Trabzonspor'umuzun, keşan desenini formalarında yer vermelerinden sonra keşan ismi daha çok duyuldu. Bize gelen talepler de son günlerde arttı. Yoğun sipariş alıyoruz. Trabzonspor'umuzun keşanımız ve yeni gri formayla ilgili videonun keşan bezinin el emeği olarak üretildiği tek yer olan köyümüzde çekilmesi bizi onurlandırdı. Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz diye konuştu.

'MESLEK ÇOK YORUCU VE ZOR'

Yörede ailesiyle birlikte el tezgahında keşan dokumacılığı yapan 48 yaşındaki Fatma Saka ise 20 yıldız tezgah başından ayrılmadığını dile getirerek, Keşan bezi dokumayı evlendikten sonra eşim Feyzullah beyden öğrendim ve 4 çocuğumuza keşan dokumayı öğrettik. Her gün sabah 7'de tezgahın başına geçip keşan bezi dokumaya başlıyorum. Öğleden sonra 1'e kadar dokuma yapıp sonra diğer işlere bakıyorum. 8 saat dokumayla 16 metre keşan çıkıyor. Bu meslek çok yorucu ve zor. Herkes bu işi yapamaz ama yapmadan duramıyorum. Benim mesleğim bu. Mahallemizde benden başka keşan dokuyanlar da var. Eskiden daha çoktu. Herkes geçimini bundan sağlıyor ama tek başına yetmiyor ifadelerinde bulundu.

Fatma Saka, Trabzonspor'un keşan motifli yeni forması ve izlediği tanıtım filmini çok beğendiğini belirterek, Keşan bezine olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

KEŞAN BEZİ

Çarşıbaşı ilçesinde kadınların örtünme amacıyla kullandığı sarı, kırmızı, siyah ve beyaz renklerin hakim olduğu keşan bezi, pamuk ipliklerinin bir haftayı aşan boyama ve çözgü işlemlerinin ardından el yapımı tezgahlarda ilmek ilmek dokunuyor. Yaklaşık 500 yıldır yöre insanının el tezgahlarında yaşatmaya çalıştığı keşan dokumacılığında maliyetlerin artması ve üretim zorluğu nedeniyle, el tezgahlarının sayısı giderek azalıyor. Geçmişte kök boyalarla boyanan ipek ipliklerden dokunan kumaş, pahalı olan bu ipliğin maliyeti artırması üzerine son yıllarda pamuk ipliğinden üretiliyor. Türk Patent Enstitüsünce (TPE) 2008 yılında mahreç işareti olarak tescillenen Çarşıbaşı Keşan bezini oluşturan pamuk iplikler, bir haftadan uzun sürede makaralara sarma, dönme dolap adı verilen tahta platforma çözülme, boyama, kurutma gibi süreçlerden geçerek son şeklini almak üzere el tezgahıyla buluşuyor. Ayrı ayrı sarılarak hazırlanıp çözgü halini alan iplik, tezgaha ayrıştırılıyor. Makaradan çıkan ipler son haline gelene kadar 60 kez elden geçiriliyor. Keşan dokuma işlemi, ipliklerin uzunluğuna göre bazen aylarca sürebiliyor. El tezgahlarında en fazla dokunabilecek en 1 metre, boy ise kullanım şekline göre farklılık gösteriyor.

Kaynak: DHA