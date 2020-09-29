Trabzonspor taktik çalıştı
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Trabzonspor taktik çalıştı

29.09.2020 12:26 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:31
Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, pas çalışmasının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Uzun süreli sakatlığı bulunan Trondsen'in yanı sıra sol üst adalesinde zorlanma olan Uğurcan, sağ kasığında ağrısı bulunan Abdulkadir ve bağırsak enfeksiyonu geçiren Diabate antrenmanda yer almazken, Kamil Ahmet de takımdan ayrı çalıştı.EKUBAN TAKIMA DÖNDÜBu arada Trabzonspor'da yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi tamamlanan Ekuban, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Ganalı forvet oyuncusunun Gaziantep FK maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.NEWTON'DAN ANTRENMANDA DA HÜCUM OYUNUTrabzonspor'da daha önce hücum futbolu oynatmak istediğini açıklayan teknik direktör Eddie Newton, antrenmanlarda da öğrencilerine sık sık hücuma yönelik uyarılarda bulunuyor. Savunmaya da hücum hattından başlamaları gerektiğini vurgulayan Newton, top kendilerindeyken futbolculardan içeriye ve rakip arkasına koşular yapmasını istiyor.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

- Trabzon
Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor taktik çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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