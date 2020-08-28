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Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, yarın TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi taktik çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor taktik çalıştı
28.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:23

Trabzonspor, yarın TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi taktik çalışma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde saat 10.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde idman yaptı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.Trabzonspor, bugün saat 13.30'da Samsun'a hareket ederek Yılport Samsunspor ile yarın 18.00'de oynayacağı hazırlık maçı öncesi kampa girecek.


Kaynak: DHA

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