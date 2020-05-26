Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.
26.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:07
Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saatlerindeki antrenmanda futbolcular, önce ısınma çalışması yaptı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki idmanda ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.
Kaynak: DHA