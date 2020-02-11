Haberler » Spor » Trabzonspor taktik çalıştı - Spor

Trabzonspor taktik çalıştı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında perşembe günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

11.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:54
Trabzonspor taktik çalıştı

Ziraat çeyrek final rövanş karşılaşmasında perşembe günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular kuvvet antrenmanı ve taktiksel çalışmalar, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Erce Kardeşler antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın saat 12.00'de yapacağı son antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.30'da müsabakanın oynayacağı Erzurum'a hareket edecek.

Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler