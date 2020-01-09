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Trabzonspor taktik çalıştı

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirdi.

09.01.2020 21:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:39
Trabzonspor taktik çalıştı

Süper Lig'in ikinci yarısına 'da hazırlanan , akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirdi.


Trabzonspor'da devre arası kamp çalışmaları Antalya 'te devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan günün ikinci antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.


Bordo-mavili kulüp, yarın 10.30'da yapacağı antrenman ve 15.30'da Partizan Tiran ile oynayacağı karşılaşma ile hazırlıklarını sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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