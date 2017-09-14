Trabzonspor taktik çalıştı



Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, saat 18: 30'da yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınmayla başladı, taktik çalışmalarla son buldu. Antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Bordo-mavililer yarın saat 10.30'da yapacağı çalışmayla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.