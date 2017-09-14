Trabzonspor Taktik Çalıştı

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, saat 18: 30'da yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınmayla başlayıp taktik çalışmalarla son buldu. Antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Bordo mavililer yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.



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