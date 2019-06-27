Trabzonspor, Taha Tunç'u KAP'a bildirdi

Yeni sezon öncesi genç oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, Pendikspor'un orta saha oyuncusu Taha Tunç'un transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor, Taha Tunç'u KAP'a bildirdi

Yeni sezon öncesi genç oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, Pendikspor'un orta saha oyuncusu Taha Tunç'un transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Bordo-mavili kulübün transferle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Pendikspor Kulübü Derneği'nin profesyonel futbolcusu Taha Tunç'un, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - TRABZON

Kaynak: İHA
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