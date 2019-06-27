Trabzonspor Taha Tunç'u kadrosuna kattı
Trabzonspor, Taha Tunç'un transferi konusunda Pendikspor ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor, Taha Tunç'un transferi konusunda Pendikspor ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Taha Tunç'un kulübümüze transferi konusunda, Pendikspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre, Pendikspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 300.000.-TL ödenecektir. Futbolcunun, A Takımı ile çıkacağı ilk resmi Süper Lig müsabakasında oynamak koşuluyla tek bir defaya mahsus olmak üzere Pendikspor Kulübüne, 300.000.-TL daha ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe transfer olması halinde, transfer bedelinin %15'i Pendikspor'a ödenecektir."
- İstanbul
Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor