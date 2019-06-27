Trabzonspor Taha Tunç'u kadrosuna kattı



Trabzonspor, Taha Tunç'un transferi konusunda Pendikspor ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Taha Tunç'un kulübümüze transferi konusunda, Pendikspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Pendikspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 300.000.-TL ödenecektir. Futbolcunun, A Takımı ile çıkacağı ilk resmi Süper Lig müsabakasında oynamak koşuluyla tek bir defaya mahsus olmak üzere Pendikspor Kulübüne, 300.000.-TL daha ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe transfer olması halinde, transfer bedelinin %15'i Pendikspor'a ödenecektir."

Kaynak: DHA