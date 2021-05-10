Trabzonspor, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'u kutladı
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Trabzonspor, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'u kutladı

Trabzonspor, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'u kutladı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ve ligde ikinci olan GZT Giresunspor'u tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Süper Lig'e hoş geldiniz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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