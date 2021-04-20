Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak
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Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de son 4 karşılaşmasından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak 3 puan hasretine son vermeye çalışacak.

Ligde 59 puanla 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, karşılaşmayı kazanması halinde 65 puanla 3. basamakta bulunan rakibiyle arasındaki puan farkını bir maç fazlasıyla 3'e düşürecek.

Büyük maçlarda tek galibiyet

Bu sezon üç büyük rakibi karşısında son maçına çıkacak Trabzonspor, oynadığı 5 karşılaşmada tek galibiyet alırken, 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında sahasında Beşiktaş'a 3-1, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, evinde Galatasaray'a 2-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci yarıda Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etti, Fenerbahçe'ye ise sahasında 1-0 yenildi.

Bordo-mavililerde, Galatasaray maçı öncesi Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf Sarı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kart cezasını tamamlayan Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, takıma dönecek. Forvette ise sakatlığı nedeniyle son haftalarda takımdan ayrı kalan Caleb Ekuban'ın da bugün son çalışmanın ardından kadroya alınması bekleniyor.

Trabzonspor, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 17.00'de uçakla İstanbul'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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