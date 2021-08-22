Trabzonspor, Süper Lig'de 5 sezon sonra bir ilk imza atmayı hedefliyor
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Trabzonspor, Süper Lig'de 5 sezon sonra bir ilk imza atmayı hedefliyor

Trabzonspor, Süper Lig'de 5 sezon sonra bir ilk imza atmayı hedefliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında DG Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 5 sezon sonra 2'de 2 yaparak sezona başlamış olacak.

Süper Lig'in 2. haftasında DG Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 5 sezon sonra 2'de 2 yaparak sezona başlamış olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Malatyaspor'u 5-1 mağlup ederek sezona flaş bir başlangıç yapmıştı. Yeni transferlerin de etkili performans ortaya koyması bordo-mavililerde moralleri yükseltti.

Bordo-mavililer, 23 Ağustos Pazartesi ağırlayacağı Sivasspor karşısında 3 puan alması halinde 5 sezon sonra Süper Lig'de bir ilk imza atmış olacak. Trabzonspor, 2015-16 sezonunda sahasında Bursaspor'u 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezona 2'de 2 yaparak başlamıştı. Söz konusu sezonun ardından ise Karadeniz ekibi bunu tekrarlayamadı. Bordo-mavililer, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza atacak.

Trabzonspor'da son 5 sezonun başlangıçları şöyle:

2016-17

Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-0

Gaziantepspor - Trabzonspor: 1-0

2017-2018

Trabzonspor - Konyaspor: 2-1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2

2018-2019

Başakşehir - Trabzonspor: 2-0

Trabzonspor - Sivasspor: 3-1

2019-2020

Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1

Trabzonspor - Malatyaspor: 2-1

2020-2021

Trabzonspor - Beşiktaş: 1-3

Denizlispor - Trabzonspor: 0-0

2021-2022

Malatyaspor - Trabzonspor: 1-5 - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Trabzonspor, Süper Lig'de 5 sezon sonra bir ilk imza atmayı hedefliyor - Haberler Spor
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