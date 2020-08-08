Trabzonspor, Stiven Plaza'yı borsaya bildirdi
Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Real Valladolid takımında forma giyen Ekvadorlu forvet Stiven Plaza ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
08.08.2020 22:17 | Son Güncelleme: 08.08.2020 22:20
Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Real Valladolid takımında forma giyen Ekvadorlu forvet Stiven Plaza ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA