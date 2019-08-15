Trabzonspor-Sparta Prag maçının ardından - Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman (1)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Çekya'nın Sparta Prag takımını 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi.

15.08.2019 23:45
Trabzonspor-Sparta Prag maçının ardından - Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman (1)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Çekya'nın Sparta Prag takımını 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.
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Trabzonspor-Sparta Prag maçının ardından - Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman (1)
Kaynak: AA
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