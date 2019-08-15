Trabzonspor-Sparta Prag maçından notlar

15.08.2019 20:35

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanş mücadelesinde sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.

KARAMAN TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanş mücadelesinde Sparta Prag ile deplasmanda oynanan ilk maçtaki kadroya göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Obi Mikel'i yedek kulübesine çeken Karaman, bu oyuncunun yerine yeni transferlerden Sörloth'a 11'de forma şansı tanıdı.

CAMPI KADROYA ALINMADI

Trabzonspor'un yeni transferlerinden savunma oyuncusu Gaston Campi, Sparta Prag ile oynanan rövanş karşılaşmasının 18 kişilik kadrosunda kendisine yer bulamadı. İlk maçta yedek kulübesinde oturan ve hiç süre alamayan Campi'nin yerine ilk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Yusuf Sarı kadroda yer aldı.

YEDİ İSİM AKYAZI'DA İLK KEZ

Trabzonspor'da yeni transferlerden Alexandar Sörloth, Erce Kardeşler, Donis Avdijaj, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Medical Park Stadı'nda ilk kez taraftalar önüne çıkarken, bu isimler arasından sadece Sörloth maça ilk 11'de başlayan isim oldu.

SPARTA PRAG'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Sparta Prag'da ise ilk maçtaki ilk 11'e göre iki değişiklik yapıldı. Teknik direktör Vaclav Jilek bu karşılaşmada Stetina ve Travnik'in yerine Hlozek ile Radakovic'e 11'de görev verdi.

MEDİCAL PARK'TA İLK AVRUPA MAÇI

Trabzonspor, 19 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki ilk Avrupa maçını oynandı. Ayrıca Trabzonspor, 102 gün sonra kendi sahasında taraftarlarıyla buluştu. Son olarak 2018-19 sezonunun 33'üncü haftasında Medical Park Stadı'nda taraftarı önünde Beşiktaş'ı konuk eden bordo-mavililer, 102 gün sonra Sparta Prag karşılaşmasıyla evinde taraftarı önünde sahaya çıktı.

STURRIDGE'NIN AİLESİ DE MAÇI İZLEDİ

Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge'nin bugün bordo-mavili yönetimle görüşmek üzere Trabzon'a gelen annesi Grace Sturridge ile amcası ve aynı zamanda menajerlik haklarını elinde bulunduran Dean Sturridge de Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada tribünde yer aldı.

STAT TIKLIM TIKLIM

Maçın biletlerinin satışa çıkarılmasının ardından kısa süre içerisinde biletleri tüketenTrabzonsporlu taraftarlar, Medical Park Stadı tribünlerini tıklım tıklım doldurdu. Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından karşılaşma öncesi Sparta Prag yönetim kuruluna dostluk yemeği verildi. Yemeğe, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Futbol Şubesi Sorumlusu Özer Bayraktar, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven ile UEFA Delegesi Alojz Supraha ve Sparta Prag Yönetim Kurulu üyelerinden Dusan Svoboda, Frantisek Cupr ile Adam Kotalík katıldı. Yemeğin ardından Ahmet Ağaoğlu tarafından UEFA Delegesi Alojz Supraha'ya adının yazılı olduğu Trabzonspor forması, Sparta Prag Yönetim Kurulu'na ise yöresel hediyeler takdim edildi.

Kaynak: DHA