Trabzonspor-Sparta Prag

15.08.2019 19:49

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ile Çekya'nın Sparta Prag takımları arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Medical Park

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Heine Sorensen (Danimarka)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Sparta Prag: Nita, Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek, Hlozek, Kanga, Krejci, Hasek, Plavsic, Tetteh

Kaynak: AA