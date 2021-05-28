Trabzonspor sözleşmesi sona eren oyunculara teşekkür etti

Trabzonspor, 2020-21 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcular Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Lewis Baker, Marlon ve Afobe'ye teşekkür ederek önümüzdeki sezon takımda olmayacaklarını duyurdu.