Trabzonspor, Sosa ve Burak'a Karşılık Beşiktaş'tan Gökhan Töre ve Mustafa'yı Talep Etti

Yeni sezon için kadroda revizyon yapma planları içinde olan Beşiktaş ile yüksek maliyetli futbolculardan kurtulmak isteyen Trabzonspor arasında Jose Sosa ve Burak Yılmaz için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'IN KAPISINI ÇALACAK

Habertürk' ün haberine göre, siyah-beyazlıların yeniden kadroda görmek istediği Sosa ve Burak için gelen teklifi değerlendirmeye alan Trabzonspor yönetimi, yeni bir öneriyle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor, Sosa ve Burak'a karşılık Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'i isteyecek. Fikret Orman'ın bu teklife sıcak bakması halinde Sosa ve Burak eski takımında forma giymeye başlayacak. Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek de Trabzonspor'un yolunu tutacak.