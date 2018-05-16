Trabzonspor, Sosa ve Burak'a Karşılık Beşiktaş'tan Gökhan Töre ve Mustafa'yı Talep Etti
Beşiktaş'ın istediği Jose Sosa ve Burak Yılmaz karşılığında Trabzonspor'un da Beşiktaş'tan Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'i talep ettiği ortaya çıktı.
Yeni sezon için kadroda revizyon yapma planları içinde olan Beşiktaş ile yüksek maliyetli futbolculardan kurtulmak isteyen Trabzonspor arasında Jose Sosa ve Burak Yılmaz için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.
TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'IN KAPISINI ÇALACAK
Habertürk' ün haberine göre, siyah-beyazlıların yeniden kadroda görmek istediği Sosa ve Burak için gelen teklifi değerlendirmeye alan Trabzonspor yönetimi, yeni bir öneriyle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor, Sosa ve Burak'a karşılık Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'i isteyecek. Fikret Orman'ın bu teklife sıcak bakması halinde Sosa ve Burak eski takımında forma giymeye başlayacak. Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek de Trabzonspor'un yolunu tutacak.
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Mustafa Pektemek kalmalı pişti iyice gökhanı verin gitsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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TamamCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırALİ SERT: az önce nick yaninismin chp'li idi chp'yi karaliyordun din üzerinden şimdi asıl yüzünü göstererek akepeye destek verdiğini belli ettin tebrikler cirkefler :))Yayından KaldırALİ SERT: Recep Tayyip Erdoğan tekrar Başkan.5 yıl daha inşallah tamam tamam tamam.senin gibiler ancak sanal alemde çoğunluktasınız.25 haziran günü gene gizli yerlerde 15 yıldır her defa seçim öncesi tamam bu sefer deyip tokat yendiğiniz gibi ağlayıp rakı içersiniz artık.sizin dolar ve akaryakıtla oynayıp milleti kızdırmaya çalışan dış destekçilerinizde kaybedecek.Yayından Kaldır
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Kartal ve hamsi takası,enayiler.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır