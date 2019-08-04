Trabzonspor Sörloth'u KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un kiralanması konusunda kulübü Crystal Palace ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle "İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünün profesyonel oyuncusu Alexander Sörloth'un, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Kaynak: DHA