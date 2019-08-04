Trabzonspor Sörloth'u KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Alexander Sörloth'un kiralanması konusunda kulübü Crystal Palace ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.
Trabzonspor, Alexander Sörloth'un kiralanması konusunda kulübü Crystal Palace ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle "İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünün profesyonel oyuncusu Alexander Sörloth'un, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Kaynak: DHA
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