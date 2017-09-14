Trabzonspor Son 5 Yılda Yabancı Oyunculara Servet Döktü

Trabzonspor'un son 5 yılında başkanlık yapan İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta, bordo-mavili kulübe transfer ettikleri yabancı oyunculara servet döktü.



Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimlere bakılarak yapılan araştırmada, bordo-mavili kulüp Hacıosmanoğlu ve Usta dönemlerinde 32 yabancı transferi gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi söz konusu transferlere bonservis bedeli olarak 48 milyon 518 bin Euro (199 milyon 675 bin TL) ödedi. Bordo-mavililer kadroya yeni katılan oyuncularla birlikte futbolculara yıllık ücret olarak ise 52 milyon 857 bin Euro (217 milyon 532 bin TL) ödemeyi taahhüt etti.



Sportif başarı için servet harcandı



Trabzonspor, sportif başarıyı yakalama adına son 5 yıl içinde kadrosuna kattığı 32 yabancı oyuncuya servet harcadı. 26 Mayıs 2013'de göreve gelen eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve 6 Aralık 2015'de göreve gelen Muharrem Usta, dönemlerinde şampiyonluk hedefiyle transfer üstüne transfer yapan bordo-mavililer söz konusu dönem içinde transfer ettiği yabancı oyunculara bonservis bedelleriyle birlikte aldıkları ve alacakları taahhüt edilen yıllık ücretlerle beraber 101 milyon 375 bin Euro (417 milyon 208 bin TL) çıktı.



İki başkan da görevde bulundukları sürelerde 16'şar yabancı transferi yaptı



Bir önceki dönemin başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şampiyonluk parolasıyla çıktığı yolculukta 16 yabancı oyuncunun transferine imza attı. Ortaya koyduğu yönetim anlayışının yanı sıra yaptığı transferlere ödediği rakamlarla eleştirilen Hacıosmanoğlu, 16 yabancı oyuncu transferi yaparak 26 milyon 350 bin Euro (108 milyon 443 bin TL) bonservis bedeli öderken, transfer ettiği oyunculara ise 24 milyon 101 bin Euro (99 milyon 187 bin TL) ise yıllık ücret ödemeyi taahhüt etti.



Trabzonspor'un İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde yaptığı yabancı transferler ve Euro üzerinden ödenen bonservis bedelleri ve aldıkları yıllık ücretler:



Oyuncu Bonservisi Yıllık Ücreti



Alexandru Bourceanu...: 1.300.000 725.000



Waris Majeed..............: 6.000.000 950.000



Mustapha Yatabare......: 2.500.000 1000.000



Kevin Constant.............: 2.500.000 2.400.000



Oscar Cardozo..............: 5.000.000 2.500.000



Essaid Belkalem...........: 450.000 700.000



Douglas.......................: 1.500.000 1.550.000



Dame N'Doye..............: 3.150.000 2.500.000



Luis Pedro Cavanda......: 1.750.000 875.000



Stephane M'bia...........: 2.200.000 2.600.000



Jose Bosingwa.............: Bedelsiz 2.126.000



Florent Malouda..........: Bedelsiz 2.500.000



Avraam Papadopoulos.: Bedelsiz 1.200.000



Carl Medjani...............: Bedelsiz 1.100.000



Marko Marin...............: Bedelsiz 1.600.000



Esteban.....................: Bedelsiz 550.000



Muharrem Usta dönemi



Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğu, görevi bırakmasının ardından bordo-mavili kulübün yeni başkanı olan Muharrem Usta, 6 Aralık 2015'de yapılan seçimlerde başkanlığa getirildi. Usta, kendisinde önce görevde olan İbrahim Hacıosmanoğlu gibi 16 yabancı oyuncu transferi yaptı. Türkiye'de yabancı sayı sınırlamasının 14 olması nedeniyle birçok kulüp gibi Karadeniz ekibi de yabancı transferlere yöneldi. Muharrem Usta, görevde bulunduğu süre boyunca yabancı oyuncuların bonservis bedellerine 22 milyon 168 bin Euro (91 milyon 232 bin TL) ödedi. Transfer ettiği oyunculara ise yıllık 28 milyon 756 bin Euro (118 milyon 345 bin TL) ödemeyi taahhüt etti.



İşte Muharrem Usta'nın kadroya kattığı oyunculara ödediği bonservis bedelleri ve yıllık ücretleri:



Oyuncu Bonservisi Yıllık Ücreti



Hugo Rodallega....: 1.600.000 1.600.000



Fabian Castillo......: 3.318.000 1068.000



Emmanuel Mas.....: 1.500.000 1.272.000



Luis Ibanez...........: 1.400.000 850.000



Ogenyi Onazi........: 3.500.000 1000.000



Hyun-Jun Suk........: 800.000 1000.000



Matus Bero............: 2.500.000 450.000



Ramil Sheydaev.....: 200.000 430.000



Theo Bongonda......: 750.000 900.000



Juraj Kucka.............: 5.000.000 2.250.000



Tomas Hubocan.....: 250.000 1.800.000



Jose Sosa..............: 1.350.000 1.630.000



Serge Akakpo.......: Bedelsiz 44.000



Carl Medjani.........: Bedelsiz 1.050.000



Joao Pereira.........: Bedelsiz 950.000



Jan Durica.............: Bedelsiz 1.300.000



N'Doye..................: Mevcut 1.700.000



Esteban.................: Mevcut 700.000 - TRABZON